F1 | Fernando Alonso | “Verstappen merita questo titolo | guida meglio del resto del gruppo”

(Di giovedì 9 dicembre 2021)è intervenuto nel corso della conferenza stampa piloti del Gran Premio d’Abu Dhabi, ultimo atto del Mondiale F1 2021. L’iberico è pronto per chiudere in bellezza la stagione dopo una difficile gara in quel di Jeddah (Arabia Saudita). Il due volte campione del mondo dovrà scoprire domani una pista completamente rinnovata in svariati punti al fine di aumentare lo spettacolo. Il primo, il secondo e soprattutto il terzo settore è stato riconfigurato al fine di regalarci delle competizioni più entusiasmanti. Il due volte vincitore della 24h di Le Mans ha rilasciato alla stampa come riporta ‘Speedweek’: “Entrambi sono in ottima forma eno alla grande. Maxun po’deldelal momento. Il suo giro di qualifica in Arabia Saudita è ...

Advertising

AndreaEttori : Signori e signori Fernando Alonso?? #F1 #AbuDhabiGP #Verstappen - andreastoolbox : F1 Abu Dhabi, Ricciardo: tatuaggio di Fernando Alonso sul braccio | Sky Sport - drvnkonIove : Alonso fan numero 1 di Max e PIENO di H4m1lt0n dal 2007 va a finire che domenica si fa doppiare dall’otto volte cam… - Mikearres1977 : @crypto_gateway Tu che hai Bisogno di un promotore finanziario è come Fernando Alonso che ha bisogno di un autista..?? - Roberta07love : 23 Marzo 2003 sul circuito di Kuala Lumpur a Sepang, Kimi Raikkonen conquistò la sua prima vittoria in #F1 con la M… -

Ultime Notizie dalla rete : Fernando Alonso

Sky Sport

si schiera apertamente a favore di Max Verstappen sulla lotta tra l'olandese e Lewis Hamilton per chi diventerà campione del Mondo piloti 2021 per la Formula 1. La gara decisiva andrà ...Intanto Zhou - che in pista con i suoi prossimi colleghi ha già debuttato nelle FP1 del GP - bis in Austria, sostituendo- ha scelto il suo numero per la prossima stagione: correrà ...Fernando Alonso è intervenuto nel corso della conferenza stampa piloti del Gran Premio d’Abu Dhabi, ultimo atto del Mondiale F1 2021. L’iberico è pronto per chiudere in bellezza la stagione dopo una ...Fernando Alonso si schiera apertamente a favore di Max Verstappen sulla lotta tra l'olandese e Lewis Hamilton per chi diventerà campione del Mondo piloti 2021 per la Formula 1.