Ematologo Cuneo | ‘Una terapia orale per convivere con leucemia linfatica cronica’

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Unacronica per affrontare lacronica e permettere ai pazienti di migliorare la propria qualità di vita. È il caso di acalabrutin, il farmaco, da assumere per via, per il quale l’Agenzia italiana del farmaco ha recentemente approvato la rimborsabilità. Di questa patologia e delle terapie correlate si è parlato a Milano durante la conferenza di AstraZeneca con Antonio, direttore unità operativa ematologia, azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, che spiega: “Grazie allacronica possiamo garantire al paziente una convivenza con la malattia che rimane sotto controllo. Gli effetti collaterali come stanchezza, cefalea, tosse, piccoli segnali di lividi a braccia e gambe tendono comunque a comparire nelle prime fasi per poi sparire ...

Per questo, sottolinea: " È sempre importante comunicare ai pazienti quando è il caso di ... In questi casi devono affidarsi a un esperto che sorvegli la situazione. Milano, 9 dic. (Adnkronos Salute) - Una terapia cronica per affrontare la leucemia linfatica cronica e permettere ai pazienti di migliorare la propria qualità di vita. È il caso di acalabrutin, il farmaco, da assumere per via orale, per ...