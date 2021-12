**Egitto: Gianni Forti, 'liberazione Zaki iniezione speranza, per Chico confidiamo in Cartabia'** (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "La liberazione di Zaki per noi è una iniezione di speranza. Abbiamo esultato tutti, anche se il caso di Chico Forti è molto differente". Ad intervenire con l'Adnkronos è Gianni Forti, lo zio di Chico Forti, dal 1999 detenuto negli Usa in seguito ad una condanna per omicidio che aggiunge: "Sono 22 anni che stiamo aspettando. Decenni di battaglie che ancora sono valse a nulla. La nostra famiglia è distrutta da questa vicenda, abbiamo sofferto abbastanza: confidiamo nella ministra Cartabia, sembra che abbia superato l'ostacolo che si era frapposto sul percorso di estradizione in Italia attivato dal ministro Di Maio un anno fa. In caso contrario....intervengano ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Ladiper noi è unadi. Abbiamo esultato tutti, anche se il caso diè molto differente". Ad intervenire con l'Adnkronos è, lo zio di, dal 1999 detenuto negli Usa in seguito ad una condanna per omicidio che aggiunge: "Sono 22 anni che stiamo aspettando. Decenni di battaglie che ancora sono valse a nulla. La nostra famiglia è distrutta da questa vicenda, abbiamo sofferto abbastanza:nella ministra, sembra che abbia superato l'ostacolo che si era frapposto sul percorso di estradizione in Italia attivato dal ministro Di Maio un anno fa. In caso contrario....intervengano ...

Advertising

TV7Benevento : **Egitto: Gianni Forti, 'liberazione Zaki iniezione speranza, per Chico confidiamo in Cartabia'**... - RaffaelePizzati : @gianni_giuliana @ItaliaViva Infatti merito delle 2 fregate Storm vendute da Conte all'egitto - alioti_gianni : RT @beretta_g: A chi non capisce il motivo della scritta 'Egypt Defence Expo (EDEX)' consiglio la lettura di questo articolo su EDEX, la fi… -