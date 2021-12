Covid, Garattini: «Preoccupa l’aumento di morti e contagi. Via il tampone dal Green pass. A Natale cene solo tra vaccinati» (Di giovedì 9 dicembre 2021) «Siamo in un momento Preoccupante della pandemia: le contagiosità aumentano, le malattie e la mortalità anche, la situazione è davvero sfavorevole». A fare il quadro dell’attuale condizione epidemiologica sul Covid in Italia è il fondatore dell’Istituto di ricerca Mario Negri, Silvio Garattini. I numeri continuano a destare Preoccupazione e lo scienziato spiega il perché: «Abbiamo ancora una percentuale, rispetto ai tamponi effettuati, sopra al 2. Un mese fa eravamo a 15 volte meno dei contagi». Alla luce di una curva che non accenna a decrescere, il fondatore dell’Istituto Negri invita il governo a una presa di posizione più netta soprattutto sul tema dei tamponi: «Bisogna avere il coraggio di togliere il tampone dal Green pass», ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 dicembre 2021) «Siamo in un momentonte della pandemia: leosità aumentano, le malattie e la mortalità anche, la situazione è davvero sfavorevole». A fare il quadro dell’attuale condizione epidemiologica sulin Italia è il fondatore dell’Istituto di ricerca Mario Negri, Silvio. I numeri continuano a destarezione e lo scienziato spiega il perché: «Abbiamo ancora una percentuale, rispetto ai tamponi effettuati, sopra al 2. Un mese fa eravamo a 15 volte meno dei». Alla luce di una curva che non accenna a decrescere, il fondatore dell’Istituto Negri invita il governo a una presa di posizione più netta soprattutto sul tema dei tamponi: «Bisogna avere il coraggio di togliere ildal», ...

