Covid: Draghi, 'democrazie sono state all'altezza sfida' (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "La pandemia ha rappresentato una grande sfida per le democrazie di tutto il mondo. Ci siamo trovati a dover bilanciare le libertà individuali con la sicurezza collettiva. E garantire la prosperità durante una forte recessione. Finora, siamo stati all'altezza". Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo al 'Summit for democracy', promosso dagli Stati Uniti, in videoconferenza con Washington. "Le nostre istituzioni sono rimaste forti ed efficaci. Abbiamo preservato lo Stato di diritto - rimarca il premier - Le nostre economie sono in forte ripresa grazie al sostegno senza precedenti fornito dai governi e dalle banche centrali".

