Cartabia: "Mai più un caso Maresca". Ed Ermini: "Separare subito magistratura e politica" (Di giovedì 9 dicembre 2021) Marta Cartabia dice che non c'è più tempo da perdere e il caso Maresca, candidato sindaco a Napoli e ora pronto a tornare a giudicare, ultimo episodio del rapporto opaco tra politica e magistratura, sta lì a ricordarlo. La riforma del Csm non è solo irrimandabile, ma si deve fare in tempi celeri: "Purtroppo sono circolate, non so sulla base di quali fonti e documenti, delle informazioni sbagliate sul caso Maresca", ha detto ieri sera il ministro della Giustizia, ospite della kermesse dei giovani di Fratelli d'Italia ad Atreju, ("un atto dovuto perchè in democrazia si dialoga con l'opposizione. Fratelli d'Italia è l'unico partito di opposizione"). Dal palco di Roma, Cartabia ha usato parole nette, sottolineando l'anomalia di certe situazioni, e ...

