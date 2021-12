Calciomercato Milan | Maldini vuole un attaccante | i nomi

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Pietro Pellegri, la scommessa diper l’attacco rossonero, non è ancora riuscito a convincere dirigenza e tifosi. Nella sua breve esperienza ao ha giocato solamente centotrenta minuti, complici anche vari infortuni. Paoloè alla ricerca di nuovi attaccanti da affiancare ad Ibrahimovic e Giroud, anche se l’impressione è che se ne parlerà solamente in estate. Per il momento isul taccuino sono due: il primo è Lorenzo Lucca, giovane promessa del Pisa classe 2000, autore di sei reti in sedici gare in Serie B. Il secondo è un nome già accostato più volte ai rossoneri ovvero Luka Jovic, da anni al Real Madrid ma senza mai riuscire a ritagliarsi il proprio spazio.