Buon compleanno Sonia Gandhi | Bianca Berlinguer…

(Di giovedì 9 dicembre 2021) …Gianna Piaz, Citto Maselli, Dino Piero Giarda, Gianni Cavina, Luigi Accattoli, Alan Sorrenti, Francesco Divella, Paolo Corsini, Joan Armatrading, Nicola Rossi, Jean-Claude Juncker, Siro Marrocu, Federico Fornaro, Filippo Busin, Claudio Cominardi, Barbara Matera, Metis di Meo, Koolmorf Widesen, Pietro Aradori, Andrea Razzi, Arianna Garibotti, Virginia Brunetti, Maria Gaspari, Simone Fontecchio… Oggi 9 dicembre compiono gli anni: Gianna Piaz, attrice, doppiatrice; Renzo Bragoni, ex calciatore; Alarico Gattia, fumettista; Nella Alverà, giocatrice di curling; Citto Maselli, regista; Luigi Zambaiti, ex calciatore; Gino Cassani, attore; Franco Fontana, fotografo, scrittore; Silvia Guidi (Ersilia Guidetti), cantante; Dino Piero Giarda, economista, ex ministro; Giuliano Collina, pittore; Gerardo de Prisco, politico; Gianni Cavina, attore, sceneggiatore. Inoltre, compiono gli anni: Fabio ...

Advertising

rtl1025 : Buon compleanno @NICKIMINAJ ! ???? #buoncompleanno #rtl1025 #NickiMinaj - juventusfc : Buon compleanno, Presidente! - Inter : ?? | AUGURI Buon compleanno @ToldoFrancesco! ??? - indecisissimo : fatti gli auguri a una persona che ho ghostato malamente nonostante mi avesse pure offerto una vacanza puff sparito… - spice83bsb : RT @ilvolobrasilfc1: Auguri di buon compleanno da parte di @piero_barone @GianGinoble @IBoschetto per Saretto di @BamBarTaormina #ilvolo #i… -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno

ObiettivoNews

Doriano. Rombo di Tuono mai zittito La generosità e il coraggio di Doriano sono doti ben note. Qualsiasi moto guidasse, la portava al limite . Ma non si deve pensare che il nativo ...Domenica 12 dicembre alle ore 10 , lo CSAC - Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell'Università di Parma presentaBeethoven! nel 250° dalla nascita (+1) , cinque concerti per Pianoforte e Orchestra di Ludwig van Beethoven nella trascrizione per Solista e Quintetto d'Archi di Vinzenz Lachner , ...NARNI - Buon compleanno Beethoven! Con i cinque concerti per pianoforte e orchestra di Ludwig van Beethoven nella trascrizione per solista e quintetto d’archi di Vinzenz Lachner, Cristiana ...Il pilota spezzino ci ha lasciato il 30 novembre del 2013, ma le sue gesta e la sua personalità restano vive nei nostri cuori tutt'oggi ...