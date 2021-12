Bonus facciate, la nuova check list per il visto di conformità (Di giovedì 9 dicembre 2021) È stata pubblicata dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti una check list per verificare i documenti necessari a ottenere il Bonus facciate e rilasciare il visto di conformità. La check list è stata pubblicata alla luce delle novità introdotte dal decreto anti-frodi e rappresenta una guida per i professionisti incaricati al rilascio del visto di conformità per i lavori agevolabili. Bonus facciate e visto di conformità, cosa cambia Ricordiamo che il Bonus facciate è una detrazione del 90% (che scenderà al 60% nel 2022) per le spese relative agli interventi di recupero o restauro della facciata degli ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 9 dicembre 2021) È stata pubblicata dal Consiglio Nazionale dei Commerciai unaper verificare i documenti necessari a ottenere ile rilasciare ildi. Laè stata pubblicata alla luce delle novità introdotte dal decreto anti-frodi e rappresenta una guida per i professionisti incaricati al rilascio deldiper i lavori agevolabili.di, cosa cambia Ricordiamo che ilè una detrazione del 90% (che scenderà al 60% nel 2022) per le spese relative agli interventi di recupero o restauro della facciata degli ...

