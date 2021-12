Atalanta Villarreal 0-0 LIVE: a breve il fischio d’inizio (Di giovedì 9 dicembre 2021) Allo stadio Gewiss, il match valido per la 6ª giornata del gruppo F della Champions League 2021-2022 tra Atalanta e Villarreal: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Gewiss, Atalanta e Villarreal si affrontano nel match valido per la 6ª giornata del Gruppo F della Champions League 2021/22. Sintesi Atalanta Villarreal 0-0 MOVIOLA L’abbondante nevicata che si sta abbattendo su Bergamo ha consigliato la UEFA a posticipare l’avvio del match alle 21.20 Dopo il sopralluogo definitivo di arbitro e squadre, ufficializzato il rinvio a giovedì. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Atalanta Villarreal 0-0: risultato e tabellino Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Demiral; ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Allo stadio Gewiss, il match valido per la 6ª giornata del gruppo F della Champions League 2021-2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Gewiss,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata del Gruppo F della Champions League 2021/22. Sintesi0-0 MOVIOLA L’abbondante nevicata che si sta abbattendo su Bergamo ha consigliato la UEFA a posticipare l’avvio del match alle 21.20 Dopo il sopralluogo definitivo di arbitro e squadre, ufficializzato il rinvio a giovedì. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Demiral; ...

SkySport : ULTIM'ORA CHAMPIONS GRUPPO F: RINVIATA ATALANTA-VILLARREAL LA PARTITA SI GIOCHERÀ DOMANI ALLE 16:30 #SkyUCL #SkySport #AtalantaVillarreal - SkySport : ULTIM'ORA CHAMPIONS ATALANTA-VILLARREAL RINVIATA PER NEVE LA PARTITA SI GIOCHERÀ DOMANI ALLE 19:00 #SkyUCL #SkySport #AtalantaVillarreal - Fantacalcio : EUROPA LIVE - Atalanta-Villarreal, Napoli-Leicester, CSKA-Roma - Johnpaolo_Fera : Serie A teams in Europe today #UEL Napoli vs Leicester 12:45pm #UECL CSKA Sofia vs Roma 12:45pm #UCL Atalanta vs V… - Filippomaggi97 : ?? La diretta di #AtalantaVillarreal, tra poco in campo al #GewissStadium ?????? -