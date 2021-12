Atalanta sconfitta dal Villarreal, retrocede in Europa League (Di giovedì 9 dicembre 2021) All'Atalanta non basta un grande cuore e tantissimo carattere contro il Villarreal, che vince 3-2 al Gewiss Stadium e si qualifica per gli ottavi di Champions League. Decidono la doppietta di Danjuma e il gol di Capoue, vane invece le reti di Malinovskyi e Zapata.Gli uomini di Gasperini, nonostante i tentativi di rimonta (anche un palo colpito da Muriel), sono costretti a retrocedere in Europa League. Pronti via e si mette subito in salita la gara per i bergamaschi, che vanno sotto dopo neanche tre minuti di gioco: ingenuità di Demiral che permette a Parejo di lanciare Danjuma a tu per tu con Musso, battuto con un tocco morbido che gli passa attraverso le gambe. Il match resta comunque vivo e molto equilibrato, con i nerazzurri che spingono con convinzione all ricerca del pareggio, ... Leggi su agi (Di giovedì 9 dicembre 2021) All'non basta un grande cuore e tantissimo carattere contro il, che vince 3-2 al Gewiss Stadium e si qualifica per gli ottavi di Champions. Decidono la doppietta di Danjuma e il gol di Capoue, vane invece le reti di Malinovskyi e Zapata.Gli uomini di Gasperini, nonostante i tentativi di rimonta (anche un palo colpito da Muriel), sono costretti are in. Pronti via e si mette subito in salita la gara per i bergamaschi, che vanno sotto dopo neanche tre minuti di gioco: ingenuità di Demiral che permette a Parejo di lanciare Danjuma a tu per tu con Musso, battuto con un tocco morbido che gli passa attraverso le gambe. Il match resta comunque vivo e molto equilibrato, con i nerazzurri che spingono con convinzione all ricerca del pareggio, ...

Advertising

KarlOne71 : RT @realwarriale2: Dopo @acmilan, anche @Atalanta_BC saluta la @ChampionsLeague sconfitta in casa per 2-3 da @VillarrealCF, e retrocede in… - mbafozzo1 : RT @realwarriale2: Dopo @acmilan, anche @Atalanta_BC saluta la @ChampionsLeague sconfitta in casa per 2-3 da @VillarrealCF, e retrocede in… - SMSNEWSOFFICIAL : CHAMPIONS LEAGUE: L’Atalanta sconfitta in casa dal Villarreal per 3-2, chiude il girone al terzo posto e va in Euro… - Pall_Gonfiato : #Gasperini ha commentato la sconfitta della #Dea al termine del match con il #Villarreal - ValserianaNews : Atalanta sconfitta 3 a 2 dal Villarreal e scivola in Europa League. A cura di Terzo Tempo Sport Magazine -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta sconfitta Atalanta - Villarreal 2 - 3, la Dea è eliminata: giocherà in Europa League L'Atalanta si arrende al Villarreal e continuerà la propria avventura europea in Europa League. La Dea esce sconfitta al Gewiss Stadium contro il Sottomarino Giallo nell'ultima giornata del Gruppo F di ...

Atalanta si qualifica se.../ Champions League: ko contro il Villarreal, ottavi addio ...e la squadra di Gian Piero Gasperini dovesse essere sconfitta, infatti, quest'ultima slitterebbe all'ultimo posto della classifica. Uno scenario apocalittico. Nel caso in cui il match tra Atalanta ...

Atalanta-Villarreal 2-3, Toloi: “Abbiamo dimostrato carattere e dato tutto, dispiace” “Spiace non aver vinto però nel secondo tempo abbiamo dimostrato personalità, carattere, abbiamo creato tante situazioni, preso dei pali. Il risultato poteva essere diverso ma abbiamo dato tutto. Ora ...

Champions League, l'Atalanta cede ai Sottomarini Gialli: finisce 2-3 al Gewiss Stadium Il Villarreal passa al Gewiss Stadium 2-3 grazie alla doppietta di Groeneveld e alla rete di Capue. Malinovski e Zapata non salvano i nerazzurri ...

L'si arrende al Villarreal e continuerà la propria avventura europea in Europa League. La Dea esceal Gewiss Stadium contro il Sottomarino Giallo nell'ultima giornata del Gruppo F di ......e la squadra di Gian Piero Gasperini dovesse essere, infatti, quest'ultima slitterebbe all'ultimo posto della classifica. Uno scenario apocalittico. Nel caso in cui il match tra...“Spiace non aver vinto però nel secondo tempo abbiamo dimostrato personalità, carattere, abbiamo creato tante situazioni, preso dei pali. Il risultato poteva essere diverso ma abbiamo dato tutto. Ora ...Il Villarreal passa al Gewiss Stadium 2-3 grazie alla doppietta di Groeneveld e alla rete di Capue. Malinovski e Zapata non salvano i nerazzurri ...