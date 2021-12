Atalanta ko col Villarreal, nerazzurri retrocessi in Europa League (Di giovedì 9 dicembre 2021) BERGAMO (ITALPRESS) – Serviva un solo risultato all’Atalanta, non è bastata nemmeno la reazione nel secondo tempo: i nerazzurri escono dalla Champions League dopo il ko interno contro il Villarreal. Un approccio sbagliato nella prima frazione e tre gol evitabili: finisce 3-2, decisiva la doppietta di Danjuma, in gol già all’andata. Zapata e Malinovskyi hanno provato a riaprire il match senza fortuna. L’avventura continentale dei nerazzurri proseguirà in Europa League. Danjuma complica subito la serata dell’Atalanta sfruttando l’erroraccio di Demiral: nemmeno cinque minuti e il Villarreal si trova subito in vantaggio a Bergamo. La reazione da parte dei nerazzurri è immediata, ci provano prima Toloi con un colpo di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 dicembre 2021) BERGAMO (ITALPRESS) – Serviva un solo risultato all’, non è bastata nemmeno la reazione nel secondo tempo: iescono dalla Championsdopo il ko interno contro il. Un approccio sbagliato nella prima frazione e tre gol evitabili: finisce 3-2, decisiva la doppietta di Danjuma, in gol già all’andata. Zapata e Malinovskyi hanno provato a riaprire il match senza fortuna. L’avventura continentale deiproseguirà in. Danjuma complica subito la serata dell’sfruttando l’erroraccio di Demiral: nemmeno cinque minuti e ilsi trova subito in vantaggio a Bergamo. La reazione da parte deiè immediata, ci provano prima Toloi con un colpo di ...

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta col Atalanta - Villarreal 2 - 3, la Dea è eliminata: giocherà in Europa League L'Atalanta riprende a macinare gioco e si affida ad un ispirato Ilicic , che calcia una punizione ... Gli spagnoli però crescono col passare dei minuti e i bergamaschi perdono lo slancio iniziale. Gli ...

Atalanta, l'orgoglio non basta: perde 3 - 2 col Villarreal ed è fuori dalla Champions Il gol complica i piani degli uomini di Gasperini, perché ora all'Atalanta servono due reti e il Villarreal può chiudersi a riccio nella propria metà campo. Eppure la reazione nerazzurra c'è e si ...

L’Atalanta regala un’ora e rovina tutto in Champions, il Napoli sorride a metà. Roma primo posto insperato Emozioni contrastanti per le italiane in un tardo pomeriggio anomalo e agrodolce in compagnia di tutte le competizioni. L’Atalanta è l’ultima a finire in ordine di tempo ed è l’ultima eliminata dalla ...

Atalanta, l'orgoglio non basta: perde 3-2 col Villarreal ed è fuori dalla Champions Dea sotto di tre gol dopo meno di un'ora, ma negli ultimi 20' Malinovskyi e Zapata accorciano. I nerazzurri colpiscono anche 3 pali: ripartiranno dai playoff di Europa League ...

