Assegno invalidità, torna compatibile con redditi da lavoro: cosa cambia e regole (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dietrofront sulla compatibilità dell’Assegno di invalidità con il reddito di lavoro. Con un emendamento approvato al recente “Decreto Fisco e lavoro”, il Governo tende la mano a molti disabili che, qualche mese fa, avevano accolto con disapprovazione la Circolare interna dell’INPS che negava la compatibilità tra la pensione di invalidità e il reddito da lavoro. Dunque, lo Stato porre rimedio a una situazione di ingiustizia dove l’INPS, dopo numerose decisioni dottrinali, aveva stabilito di sospendere l’Assegno mensile di assistenza agli invalidi che svolgono attività lavorative anche di piccolo cabotaggio. Quindi, grazie a questo emendamento inserito nel “Decreto Fisco e lavoro”, i disabili adesso hanno diritto all’Assegno anche se ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dietrofront sulla compatibilità dell’dicon il reddito di. Con un emendamento approvato al recente “Decreto Fisco e”, il Governo tende la mano a molti disabili che, qualche mese fa, avevano accolto con disapprovazione la Circolare interna dell’INPS che negava la compatibilità tra la pensione die il reddito da. Dunque, lo Stato porre rimedio a una situazione di ingiustizia dove l’INPS, dopo numerose decisioni dottrinali, aveva stabilito di sospendere l’mensile di assistenza agli invalidi che svolgono attività lavorative anche di piccolo cabotaggio. Quindi, grazie a questo emendamento inserito nel “Decreto Fisco e”, i disabili adesso hanno diritto all’anche se ...

