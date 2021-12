Vangelo del giorno: Luca 1,26-38 – Audio e commento Papa Francesco (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Lo spunto dal Vangelo di oggi 8 Dicembre 2021, Mercoledì: “Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio”. “Il sì di Maria è un sì pieno, totale, per tutta la vita, senza condizioni. E come il no delle origini aveva chiuso il passaggio dell’uomo a Dio, così il sì di Maria ha aperto la L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Lo spunto daldi oggi 8 Dicembre 2021, Mercoledì: “Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio”. “Il sì di Maria è un sì pieno, totale, per tutta la vita, senza condizioni. E come il no delle origini aveva chiuso il passaggio dell’uomo a Dio, così il sì di Maria ha aperto la L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Pontifex_it : Lo Spirito ci chiama oggi a risanare le ferite dell’umanità con l’olio della carità. Sviluppiamo insieme, cattolici… - Pontifex_it : Le Beatitudini sono la perenne costituzione del cristianesimo, la bussola per orientare le rotte che i cristiani af… - antoniospadaro : Come si prepara la via del Signore? «Raddrizzate i suoi sentieri!», è l’appello che risuona. È un cantiere stradale… - SavagliaAnto : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 8 dicembre 2021. - PaoloTolomeo : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 8 dicembre 2021. -