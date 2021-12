Tiri, possesso palla e personalità: Inter, consolati con un'ora da protagonista al Bernabeu (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La serata madrilena dell'Inter non si riassume semplicemente nel k.o. firmato da Kroos e Asensio. Nella prestazione nerazzurra al Bernabeu c'è anche qualche luce e più di un motivo per guardare con ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La serata madrilena dell'non si riassume semplicemente nel k.o. firmato da Kroos e Asensio. Nella prestazione nerazzurra alc'è anche qualche luce e più di un motivo per guardare con ...

pisto_gol : O tiri totali O tiri in porta 29% possesso/palla 156 passaggi 71% precisione Il Genoa nel 1^ tempo ?? - capuanogio : Primo tempo di dominio impressionante per l'#Inter all'Olimpico: 68% possesso palla 7 tiri (4 in porta) 3 gol 19 r… - sportli26181512 : Tiri, possesso palla e personalità: Inter, consolati con un'ora da protagonista al Bernabeu: Tiri, possesso palla e… - Gazzetta_it : Tiri, possesso palla e personalità: @Inter, consolati con un’ora da protagonista al Bernabeu - 84Darion : @Peppe_Salines Ricordiamo Liverpool Milan: milan grande partita! 20 tiri a 2, 80% a 20 di possesso palla etc..., pr… -