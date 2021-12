Teatro San Carlo, quasi in contemporanea alla Prima della Scala in scena “I Fratelli De Filippo”. Presenti le istituzioni: Casellati, Fico e il sindaco Manfredi (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Lo sapevate che Eduardo De Filippo è il terzo drammaturgo più rappresentato al mondo? Dopo Shakespeare, of course. Tre Fratelli, tre totem che hanno rivoluzionato il mondo del Teatro, pionieri di quel neo/realismo che poi ha fatto scuola anche nel Grande Cinema. Quel cinema che nasce da una costola del Teatro e ritorna al punto di partenza. Per questo il sovrintendente Lissner (ex de La Scala) e il Direttore Generale Emmanuela Spedaliere hanno aperto le porte del Teatro San Carlo alla Prima de I Fratelli De Filippo, e perché qui ci fu la Prima rappresentazione di “Napoli Milionaria”, alla fine della guerra. Fame e povertà a braccetto, ma fu la commedia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Lo sapevate che Eduardo Deè il terzo drammaturgo più rappresentato al mondo? Dopo Shakespeare, of course. Tre, tre totem che hanno rivoluzionato il mondo del, pionieri di quel neo/realismo che poi ha fatto scuola anche nel Grande Cinema. Quel cinema che nasce da una costola dele ritorna al punto di partenza. Per questo il sovrintendente Lissner (ex de La) e il Direttore Generale Emmanuela Spedaliere hanno aperto le porte delSande IDe, e perché qui ci fu larappresentazione di “Napoli Milionaria”,fineguerra. Fame e povertà a braccetto, ma fu la commedia ...

Advertising

FQMagazineit : Teatro San Carlo, quasi in contemporanea alla Prima della Scala in scena “I Fratelli De Filippo”. Presenti le istit… - sonochiiara : ciao amici, domenica mentre ero davanti al teatro di san babila per l’evento di webboh, mi hanno rubato il telefono ?? - infoitcultura : Ressa al Teatro San Carlo per la prima del film di Rubini - News_24it : Andrà in scena questa alle ore 18.30 ' La verità di Freud' presso il teatro Vtllaggio della Mercede- San Felice Cir… - andros3000 : Ricordiamo che il più grande, magnifico e antico teatro lirico italiano è il San Carlo di Napoli e non la Scala #PrimaScala -