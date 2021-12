Sampdoria, squadra al lavoro in vista del derby. Ancora terapie per Damsgaard, il report (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Giornata fredda e piovosa a Bogliasco, dove questa mattina la Sampdoria ha proseguito nelle sue tappe di avvicinamento al derby della Lanterna. Date le ostili condizioni meteorologiche, Roberto D’Aversa e lo staff hanno optato per una sessione al chiuso, con una seduta video alla quale hanno fatto seguito lavori individuali e di gruppo in palestra. Per Ernesto Torregrossa esercizi di potenziamento e corse aerobiche sul campo. Intanto Mikkel Damsgaard prosegue con terapie e fisioterapia. Domani, giovedì, nuovo appuntamento mattutino. Foto: Twitter Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Giornata fredda e piovosa a Bogliasco, dove questa mattina laha proseguito nelle sue tappe di avvicinamento aldella Lanterna. Date le ostili condizioni meteorologiche, Roberto D’Aversa e lo staff hanno optato per una sessione al chiuso, con una seduta video alla quale hanno fatto seguito lavori individuali e di gruppo in palestra. Per Ernesto Torregrossa esercizi di potenziamento e corse aerobiche sul campo. Intanto Mikkelprosegue cone fisioterapia. Domani, giovedì, nuovo appuntamento mattutino. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

