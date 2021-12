Piramidi in Bosnia | realtà o finzione?

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) La Piramideca del Sole è un esempio eccezionale dellepiù antiche della Terra, create da colline naturali rimuovendo la roccia superflua ai lati. Nel processo di formazione le facce sono orientate ai punti cardinali, e rivestite con lastre di pietra che conferiscono alla collina o alla montagna una forma piramidale.che – curiosauro.itCaratteristiche generali Da un punto di vista tecnologico, l’alterazione di una collina o di una montagna in una forma piramidale è un’impresa estremamente difficile. Qualsiasi costruttore professionista concorderà sul fatto che è più facile costruire qualcosa di nuovo che rimodellare qualcosa che già esiste. Inoltre, elevazioni come il monte Viso?ica o Machu Picchu sono siti estremamente scomodi per l’organizzazione e lo svolgimento di lavori di ...

... via social, ha sostenuto che le presuntedi Visoko, delle formazioni montuose vicine a ... attirando turisti no vax nella località e in tutta la. Le più diffuse teorie del complotto ...... con notizie secondo cui le presuntedi Visoko avrebbero effetti curativi contro il virus. ... attirando più attenzione e turisti nella località e in, dove le misure contro il covid 19 ...