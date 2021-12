Patrick Zaki | cosa succede adesso?

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Amnesty International manifesta a Roma dopo l'ordine di scarcerazione per lo studente egiziano dell'Università di Bologna. «Un enorme sospiro di sollievo perché finisce il tunnel di 22 mesi di carcere e speriamo che questo sia il primo passo per arrivare poi a un provvedimento di assoluzione»

È così che un ritratto di Patrick Zaki, opera dell'artista Francesca Grosso, promossa dall'associazione InOltre " Alternativa Progressista, è stato esposto nell'atrio del rettorato dell'università di Bologna. Patrick Zaki lo studente egiziano imprigionato al Cairo sarà scarcerato 'anche se non è stato assolto' dalle accuse: lo hanno riferito gli avvocati al termine dell'udienza a Mansura, in Egitto. Patrick, l'iscritto Unibo arrestato al Cairo, è libero, ma non ancora assolto. Il compagno di corso: "Dopo 22 mesi finalmente c'è speranza"