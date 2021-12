Osimhen vuole tornare | il sorriso a Castel Volturno – FOTO

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Victorscalpita ein campo il prima possibile dopo l’operazione allo zigomo, oggi si è allenato a. L’attaccante lavora per anticipare i tempi del recupero. Qualche voce sussurra di una possibile convocazione diaddirittura per la sfida con l’Empoli. Sembra molto complicato, maoggi è tornato a correre ae per lui si sta pensando all’utilizzo di una maschera per vederlo in campo il prima possibile. Uno degli obiettivi del calciatore è quello di rientrare per giocare la Coppa d’Africa, che parte il 9 gennaio. Se dovesse recuperare per la sfida con il Milan, in programma prima della sosta natalizia, allora potrebbe anche partire per la competizione continentale. Intanto ...