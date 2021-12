Napoli, cattive notizie per Spalletti in vista del Leicester! (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Non arrivano buone notizie per Luciano Spalletti in vista della partita di Europa League da dentro o fuori contro il Leicester in programma giovedì sera. Infatti in casa azzurra non recupererà nessuno per la delicata sfida. Napoli, infortuni, news Non solo cattive notizie Le uniche buone notizie sono rappresentate dal fatto che due giocatori del Napoli sono in constante crescita e possono rappresentare due valide alternative. Si tratta di Ounas e Politano che ora sono due pedine indispensabili. LEGGI ANCHE: Leicester, contro il Napoli tornerà un big dal primo minuto: la notizia LEGGI ANCHE: Altra tegola in casa Napoli, Spalletti perde un altro centrocampista: l’esito degli esami Leggi su rompipallone (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Non arrivano buoneper Lucianoindella partita di Europa League da dentro o fuori contro il Leicester in programma giovedì sera. Infatti in casa azzurra non recupererà nessuno per la delicata sfida., infortuni, news Non soloLe uniche buonesono rappresentate dal fatto che due giocatori delsono in constante crescita e possono rappresentare due valide alternative. Si tratta di Ounas e Politano che ora sono due pedine indispensabili. LEGGI ANCHE: Leicester, contro iltornerà un big dal primo minuto: la notizia LEGGI ANCHE: Altra tegola in casaperde un altro centrocampista: l’esito degli esami

