Milan-Liverpool, Pioli: “Con i se e con i ma non si fa la storia” | VIDEO (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa al termine della sconfitta di San Siro contro il Liverpool Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Stefano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa al termine della sconfitta di San Siro contro il

Advertising

Gazzetta_it : Il muro Romagnoli-Tomori. Milan, Salah si ferma così #MilanLiverpool #UCL - capuanogio : Il #Milan fuori dall’Europa a dicembre ma non chiamatelo fallimento. Girone quasi impossibile, il resto l’hanno fat… - TuttoMercatoWeb : LIVE TMW - Liverpool, Klopp: 'Bellissima partita. Ora il Milan potrà pensare solo alla Serie A' - sparklylouis : RT @MilanNewsit: Liverpool, Klopp a Sky: 'Milan miglior squadra in Italia, fuori solo per la qualità delle avversarie' - IvanWien92 : RT @canovi_gabriele: Considerazioni sparse su #PortoMilan -La politica del “niente scuse e niente alibi” stasera, ahimè, non regge: Milan… -