Le formazioni ufficiali di Juventus- Malmö | la scelta di Allegri spiazza tutti!

Sono state appena diramate le formazioni ufficiali delle due squadre per il match dell'Allianz Stadium tra Juventus e Malmö. Allegri torna alla difesa a tre e sorprende lanciando il classe 2002 De Winter dal primo minuto. A centrocampo si rivede Arthur. Davanti tocca ancora a Dybala. Bianconeri a caccia del primo posto nel girone, sperando in buone notizie provenienti da San Pietroburgo, dove il Chelsea è atteso dallo Zenit. Juventus (3-5-2) Perin; De Winter, Bonucci, Rugani; Bernardeschi, Bentancur, Arthur, Rabiot, Alex Sandro; Dybala, Kean. Malmö ( – – ) in attesa

