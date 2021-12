Le follie della Cacciari associati (Di mercoledì 8 dicembre 2021) E’ stata lanciata mercoledì 8 dicembre, con una diretta fiume di dieci ore, la centrale di controinformazione sul Covid promossa da Massimo Cacciari, Giorgio Agamben, Ugo Mattei e Carlo Freccero. Si chiama “Commissione dubbio e precauzione” e il nome è abbastanza ossimorico, visto che i convenuti manifestano certezze granitiche, a dispetto delle evidenze scientifiche contrarie, sull’inefficacia e la pericolosità del principale strumento di precauzione in questa epidemia: i vaccini. La commissione ha l’obiettivo di agglutinare la galassia anti green pass e anti vax che si oppone al Potere. Ma le posizioni esposte nella maratona sono però tante e confuse. Per comprendere il livello di caos, prima di passare in rassegna le idee più originali, bisogna fare un passo indietro. Qualche giorno fa il volto pubblico di questa galassia, Massimo Cacciari, si era ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 8 dicembre 2021) E’ stata lanciata mercoledì 8 dicembre, con una diretta fiume di dieci ore, la centrale di controinformazione sul Covid promossa da Massimo, Giorgio Agamben, Ugo Mattei e Carlo Freccero. Si chiama “Commissione dubbio e precauzione” e il nome è abbastanza ossimorico, visto che i convenuti manifestano certezze granitiche, a dispetto delle evidenze scientifiche contrarie, sull’inefficacia e la pericolosità del principale strumento di precauzione in questa epidemia: i vaccini. La commissione ha l’obiettivo di agglutinare la galassia anti green pass e anti vax che si oppone al Potere. Ma le posizioni esposte nella maratona sono però tante e confuse. Per comprendere il livello di caos, prima di passare in rassegna le idee più originali, bisogna fare un passo indietro. Qualche giorno fa il volto pubblico di questa galassia, Massimo, si era ...

