La Süddeutsche celebra Sofia Goggia | «ama Leopardi e sta provando a frenare il suo lato selvaggio»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Anche il quotidiano tedescoZeitungdefinita la sciatrice dai due volti. Un articolo che si conclude con le dichiarazioni della statunitense Breezy Johnson battuta due volte in discesa a Lake Louis: “Fa crescere l’intero movimento e mostra cosa è possibile nello sci femminile. Forse è il caso che gli uomini si interessino a lei” Laricorda la spericolatezza di: cadute che la fanno volteggiare in aria, fanno rimbalzare sulla testa. Tre rotture del legamento crociato, fratture della testa, della coscia, della caviglia e dell’avambraccio. Gare in cui perde un bastoncino e vince comunque. Vittorie festeggiate con tuffi nella vasca idromassaggio in vestiti e scarpe. E anche un incidente d’auto in cui precipita giù ...