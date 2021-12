Advertising

KattInForma : Italia in preghiera: diretta TV dalla Cripta del Duomo di Modena - acs_italia : RT @acs_italia: #8dicembre: #ImmacolataConcezione della Beata Vergine Maria. In questo giorno uniamoci in preghiera con le tante comunità c… - panzaantonio61 : RT @messveneto: Gli Emirati rompono le tradizioni dell'Islam: week-end il sabato e la domenica: Sono il primo stato arabo a decidere un cam… - RodolfoRomagno1 : Papa Francesco, immagini pazzesche: da solo in piazza alle 6 del mattino, così - messveneto : Gli Emirati rompono le tradizioni dell'Islam: week-end il sabato e la domenica: Sono il primo stato arabo a decider… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia preghiera

il Resto del Carlino

... con significati di pace e di speranza, che viaggia dalla provincia del Mezzogiorno d'alle ...sarà molto apprezzata dai tanti fedeli che attraverseranno questo bellissimo luogo di...Oltre che in, la festa dell'Immacolata si festeggia in Spagna, Portogallo, Malta, Principato ... il Papa si è fermato in, chiedendo a Maria il miracolo della cura, per i tanti malati; ...In questa edizione: Crescono pazienti no vax in intensiva, Germania, Olaf Scholz nuovo Cancelliere, Manovra, Cgil e Uil: sciopero generale, La preghiera del Papa per l'Immacolata, L'Italia sotto la ne ...L’importante iniziativa di preghiera questa volta sarà trasmessa da Modena. Un momento di preghiera forte che unisce l’Italia intera e che si innalza, unanime, a Maria, in occasione della festa dell’I ...