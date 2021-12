In futuro in pensione in Italia si andrà solo a 71 anni (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Per la generazione che accede ora al mondo del lavoro la pensione sarà un sogno lontano. In Italia ci si arriverà a 71 anni, un’età tra le più alte di tutti i paesi Ocse, secondi solo ai lavoratori... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Per la generazione che accede ora al mondo del lavoro lasarà un sogno lontano. Inci si arriverà a 71, un’età tra le più alte di tutti i paesi Ocse, secondiai lavoratori...

