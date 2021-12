In Francia l’estrema destra si è messa alla guida del movimento no vax (Di mercoledì 8 dicembre 2021) I leader sovranisti e anti-europeisti cavalcano e alimentano a propaganda contro i vaccini. Tra tv di area e fake sui social Leggi su espresso.repubblica (Di mercoledì 8 dicembre 2021) I leader sovranisti e anti-europeisti cavalcano e alimentano a propaganda contro i vaccini. Tra tv di area e fake sui social

Advertising

infoitestero : Eric Zemmour, chi è il polemista di estrema destra che punta l'Eliseo e vuole «riconquistare la Francia» - granlombard : In Francia (altra nazione di cartapesta come l’Italia) hanno le pezze al culo se l’estrema destra assume le grifagn… - LorenzoStefanIT : Francia, comizio di #Zemmour candidato presidente per la destra nazionalista xenofoba. Una donna viene violentement… - fiorenzamarcel1 : RT @felali9: La vittoria di #EricCiotti è anche la vittoria dell'estrema destra israeliana e del Likud,con Meyer Habib mostra l'alleanza is… - LidiaPaolillo : RT @felali9: La vittoria di #EricCiotti è anche la vittoria dell'estrema destra israeliana e del Likud,con Meyer Habib mostra l'alleanza is… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia l’estrema In Francia l’estrema destra si è messa alla guida del movimento no vax L'Espresso