Covid, in Danimarca si chiudono le scuole e si limita la vita notturna

Il governo della Danimarca ha deciso di chiudere le scuole, incentivare il lavoro da casa e limitare la vita notturna per contenere l'aumento di contagi da Covid-19. Lo ha annunciato la prima ministra Mette Frederiksen in conferenza stampa.

