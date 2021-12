Bari – Taranto: l’ultima volta al San Nicola fu nel ’92 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) A distanza di quasi 30 anni torna uno dei derby di Puglia, quello tra Bari e Taranto. Una sfida che manca al San Nicola dal 1992. Derby Derby Derby racconta la sfida del decennio ’90. Ecco un estratto. Domenica 12 dicembre alle 17.30 torna il derby Bari-Taranto, una sfida molto sentita che ha 70 anni di Storia. l’ultima volta al San Nicola risale al settembre 1992 quando i galletti vinsero nonostante il vantaggio iniziale siglato da Pino Lorenzo su calcio di rigore. Era il Taranto che a fine anno sarebbe fallito, mentre il Bari si sarebbe attestato a metà classifica, nonostante avesse in squadra calciatori del calibro di Loseto, Terracenere, Jarni, Protti e Tovalieri. Vai all’articolo ... Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 8 dicembre 2021) A distanza di quasi 30 anni torna uno dei derby di Puglia, quello tra. Una sfida che manca al Sandal 1992. Derby Derby Derby racconta la sfida del decennio ’90. Ecco un estratto. Domenica 12 dicembre alle 17.30 torna il derby, una sfida molto sentita che ha 70 anni di Storia.al Sanrisale al settembre 1992 quando i galletti vinsero nonostante il vantaggio iniziale siglato da Pino Lorenzo su calcio di rigore. Era ilche a fine anno sarebbe fallito, mentre ilsi sarebbe attestato a metà classifica, nonostante avesse in squadra calciatori del calibro di Loseto, Terracenere, Jarni, Protti e Tovalieri. Vai all’articolo ...

Advertising

BariLive : Bari-Taranto, 70 anni di passione - Tarantonews24 : ??DIRETTA IN CHIARO. Bari-Taranto sarà trasmessa in chiaro su Antenna Sud 13. -4???? - BlunoteWeb : Taranto: Falcone lancia la sfida, ‘A Bari per i 3 punti’ - MRB_it : ?? | VERSO BARI-TARANTO ? | Il pronostico dei bookmakers: strafavorito il Bari #MondoRossoBlù #MRB #BariTaranto - TeleAppula : Presepe vivente Matera a San Francesco e con due altamurani protagonisti -