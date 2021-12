Zaki | Schlein | “Ora avanti con la mobilitazione fino a quando non sarà assolto e potrà tornare a Bologna”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 dicembre 2021) “Sono felicissima di questa notizia. Certo non è ancora l’assoluzione dalle accuse assurde del governo egiziano, ma laè servita, continuiamo a portarlafinché nonpienamente”. Così la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Elly, a margine di alcuni incontri istituzionali UE a Bruxelles ha esultato per la notizia della scarcerazione di Patrickdopo 22 mesi di detenzione in Egitto. “Continuiamo anche la battaglia per ottenere dal governo egiziano gli indirizzi degli agenti della National Security accusati di aver torturato e ucciso Giulio Regeni. Perché è necessario fare quel processo. Lo dobbiamo per restituire verità e giustizia alla famiglia, ma anche al ...