Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2021 ore 12:30 (Di martedì 7 dicembre 2021) Viabilità DEL 7 DICEMBRE 2021 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; TRAFFICO RIENTRATO NELLA NORMA, SULLA RETE VIARIA, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; PERMANGONO CODE RESIDUE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO RALLENTAMENTI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE, E PIU’ A SUD SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE. PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA A1 FIRENZE Roma DALLE 22 DI QUESTA SERA E FINO ALLE 6.00 DI DOMANI 8 DICEMBRE SARA’ CHIUSO PER LAVORI LO SVINCOLO PER MAGLIANO SABINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; ENTRATA CONSIGLIATA ORTE PER IL TRAFFICO DIRETTO A FIRENZE, PONZANO ... Leggi su romadailynews (Di martedì 7 dicembre 2021)DEL 7 DICEMBREORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO RIENTRATO NELLA NORMA, SULLA RETE VIARIA, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; PERMANGONO CODE RESIDUE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO RALLENTAMENTI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE, E PIU’ A SUD SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE. PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA A1 FIRENZEDALLE 22 DI QUESTA SERA E FINO ALLE 6.00 DI DOMANI 8 DICEMBRE SARA’ CHIUSO PER LAVORI LO SVINCOLO PER MAGLIANO SABINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; ENTRATA CONSIGLIATA ORTE PER IL TRAFFICO DIRETTO A FIRENZE, PONZANO ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Buche stradali: SOS imprenditori di Benevento e Caserta. ...negli ultimi giorni una serie di esposti contro gli enti preposti alla manutenzione della viabilità ...istituzionali non percorrono più le strade in auto per raggiungere il loro posto di lavoro a Roma, ...

Incendio sul grande raccordo anulare: autobus in fiamme ...degli agenti della Polizia Stradale che hanno regolato la viabilità in attesa della fine dell'intervento dei vigili del fuoco e della rimozione della vettura andata a fuoco. Autobus in fiamme a Roma ...

