Traffico Roma del 07-12-2021 ore 18:00 (Di martedì 7 dicembre 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio Ben ritrovati dalla redazione giornata caratterizzata da Traffico molto intenso per il ponte dell’Immacolata disagi su tutte le principali strade della capitale sulla tangenziale oltre al Traffico in direzione Stadio Olimpico tra la Tiburtina e via delle Valli grosse difficoltà di circolazione sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code tra Casal del Marmo il salario e proseguendo tra la Bufalotta Prenestina in esterna accordo tra la Roma vicino alla diramazione Roma Sud in centro code sul lungo Tevere da Ponte Palatino a Ponte Regina Margherita in Piazza Bocca della Verità per una manifestazione in corso possibili ripercussioni al Traffico fino alle 20 Traffico incolonnato in uscita dalla città in via Cristoforo Colombo tra ... Leggi su romadailynews (Di martedì 7 dicembre 2021) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati dalla redazione giornata caratterizzata damolto intenso per il ponte dell’Immacolata disagi su tutte le principali strade della capitale sulla tangenziale oltre alin direzione Stadio Olimpico tra la Tiburtina e via delle Valli grosse difficoltà di circolazione sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code tra Casal del Marmo il salario e proseguendo tra la Bufalotta Prenestina in esterna accordo tra lavicino alla diramazioneSud in centro code sul lungo Tevere da Ponte Palatino a Ponte Regina Margherita in Piazza Bocca della Verità per una manifestazione in corso possibili ripercussioni alfino alle 20incolonnato in uscita dalla città in via Cristoforo Colombo tra ...

Advertising

VAIstradeanas : 17:44 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 17:29 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:5Km/h - zazoomblog : Traffico Roma del 07-12-2021 ore 17:00 - #Traffico #07-12-2021 #17:00 - zazandrea : Appena due persone per strada adesso a #Roma. Quasi come in #Vietnam. #romanord #traffico #7dicembre - diffrazioni : Carlo Verdone, a Roma, commenterebbe questa situazione con un «Se score, signori, se score!», qui a Biella Google M… -