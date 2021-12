'Solo' 10mila classi in Dad, per i presidi le misure funzionano (Di martedì 7 dicembre 2021) AGI - "In questo momento ci sono circa 10mila classi in dad in tutta Italia. Il totale delle classi nel nostro Paese e' 400mila, quindi 10mila è sicuramente un numero consistente, ma rispetto al totale non c'e' paragone e comunque non c'e' paragone rispetto ad un anno fa". Lo ha detto Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi a "Res Publica" su Cusano Italia Tv. "Certamente la pandemia è in risalita - ha aggiunto - devono essere le misure approvate dal governo a porre un freno a questa risalita perche' nessuno si vuole ritrovare in una situazione comparabile a quella dell'anno scorso. Dobbiamo prendere tutte le contromisure per far si' che cio' non avvenga". Leggi su agi (Di martedì 7 dicembre 2021) AGI - "In questo momento ci sono circain dad in tutta Italia. Il totale dellenel nostro Paese e' 400mila, quindiè sicuramente un numero consistente, ma rispetto al totale non c'e' paragone e comunque non c'e' paragone rispetto ad un anno fa". Lo ha detto Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionalea "Res Publica" su Cusano Italia Tv. "Certamente la pandemia è in risalita - ha aggiunto - devono essere leapprovate dal governo a porre un freno a questa risalita perche' nessuno si vuole ritrovare in una situazione comparabile a quella dell'anno scorso. Dobbiamo prendere tutte le controper far si' che cio' non avvenga".

Advertising

Agenzia_Italia : 'Solo' 10mila classi in #Dad, per i presidi le misure funzionano - MikeMnemonic : @ladyonorato Oh Francesca,che domande ingenue che ti poni,la banda bassotti sanitá riunita,guadagna di più col vacc… - HomoApocrifo : @fffitalia @Greenpeace_ITA @Legambiente @WWF @CmccClimate E infatti non c'è la fame nel mondo ma solo in certe aree… - Marco7230105475 : @GiuseppeConteIT La politica dovrebbe essere volontariato, una missione per il popolo con stipendi normali,da massi… - IanniX_F : RT @catlatorre: L'assessore leghista che a Sassuolo vorrebbe spendere 10mila euro di soldi pubblici per far parlare anche no-vax a scuola '… -