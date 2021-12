Soleil pensa di abbandonare il GF Vip | Valeria Marini cerca di convincerla a restare | “Vincerai tu il programma”

Leggi su biccy

(Di martedì 7 dicembre 2021) Il mese scorsoSorge ha dichiarato che il prossimo 13 dicembre avrebbe lasciato il GF Vip. Il motivo che spingeva la gieffina are all’abbandono erano le dinamiche legate al triangolo con Alex Belli e Delia Duran. “Calcola che sono due mesi che sono tirata in questa cosa e non so più cosa fare. Guarda che il 13 io esco di qui di sicuro. Perché non ha più un senso stare qui dentro per i triangoli, ti rendi conto che ormai sono tirata in ballo soltanto per questo?” L’ex corteggiatrice è tornata più volte sull’argomento ed ha sempre fatto intendere che a dicembre sarebbe uscita dalla porta rossa. Adesso però le cose sono un po’ cambiate (ci avviciniamo alla data X). Ma già li hanno avvisati? Perché ieri sentivodire che se ne sarebbe andata il 13 dicembre perché voleva passare il Natale con i cari #GFvip ...