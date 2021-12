Shiatsuke si prende cura di te e del tuo benessere

Leggi su bergamonews

(Di martedì 7 dicembre 2021) Una realtà giovane, ma con radici solide nell’esperienza ultradecennale di Asd Movimento e in quella di Epikentros, che dal 2018 si occupa della divulgazione e della pratica delle discipline olistiche negli ambienti di lavoro e online: è l’identikit di, centro nato lo scorso anno per garantire ila 360 gradi e che ha trovato casa in una vecchia cascina di via Longuelo, a due passi dal monastero di Astino. Gestito da un team (6 professionisti ai quali si aggiungono nutrizionista e massaggiatrice) altamente professionale, competente ed empatico,mette al centro la salute psico-fisica-emotiva del cliente, tramite l’applicazione di discipline olistiche e bionaturali. Diverse le competenze professionali che il centro garantisce: yoga e pilates, trattamenti individuali di Shiatsu, Ayurveda, Coppettazione, Reiki, ...