Sciopero generale Cgil e Uil contro la manovra di Draghi (la Cisl si sfila) (Di martedì 7 dicembre 2021) Roma, 7 dic – Cgil e Uil non ci stanno e proclamano lo Sciopero generale contro la manovra, mentre la Cisl si sfila: la legge di Bilancio dunque spacca i sindacati. Il 16 dicembre Sciopero di 8 ore contro le misure del governo Draghi, insufficienti sul fronte della riforma fiscale, delle pensioni e del lavoro. Alla fine Cgil e Uil scelgono la misura più drastica – lo Sciopero generale – e spaccano l’unità sindacale. Erano sette anni che non accadeva, da quello Sciopero generale Cgil-Uil del 12 dicembre 2014 contro il Jobs Act del governo Renzi. Sciopero generale ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 7 dicembre 2021) Roma, 7 dic –e Uil non ci stanno e proclamano lola, mentre lasi: la legge di Bilancio dunque spacca i sindacati. Il 16 dicembredi 8 orele misure del governo, insufficienti sul fronte della riforma fiscale, delle pensioni e del lavoro. Alla finee Uil scelgono la misura più drastica – lo– e spaccano l’unità sindacale. Erano sette anni che non accadeva, da quello-Uil del 12 dicembre 2014il Jobs Act del governo Renzi....

