Salto con gli sci, Polonia in crisi nera. Klingenthal affrontata a ranghi ridotti, staff tecnico sulla graticola mediatica (Di martedì 7 dicembre 2021) Cinque Paesi diversi hanno vinto le prime cinque gare della Coppa del Mondo maschile di Salto con gli sci. Infatti sinora i successi sono stati appannaggio di Karl Geiger (Germania), Halvor Egner Granerud (Norvegia), Ryoyu Kobayashi (Giappone), Anze Lanisek (Slovenia) e Jan Hörl (Austria). Si tratta di una situazione verificatasi molto raramente nella storia della disciplina. Per trovare qualcosa di analogo si deve risalire addirittura al 1986. Al di là di questo dato, ciò che fa riflettere è un’altra dinamica. Hanno già festeggiato ben cinque delle sei nazioni dell’esarchia che ormai da anni detta legge nel Salto con gli sci. All’appello manca solo la Polonia, la quale però sta vivendo un momento di enorme difficoltà. Al di là dell’assenza di successi, va rimarcato come i polacchi abbiano effettuato il proprio ingresso nella top-ten ... Leggi su oasport (Di martedì 7 dicembre 2021) Cinque Paesi diversi hanno vinto le prime cinque gare della Coppa del Mondo maschile dicon gli sci. Infatti sinora i successi sono stati appannaggio di Karl Geiger (Germania), Halvor Egner Granerud (Norvegia), Ryoyu Kobayashi (Giappone), Anze Lanisek (Slovenia) e Jan Hörl (Austria). Si tratta di una situazione verificatasi molto raramente nella storia della disciplina. Per trovare qualcosa di analogo si deve risalire addirittura al 1986. Al di là di questo dato, ciò che fa riflettere è un’altra dinamica. Hanno già festeggiato ben cinque delle sei nazioni dell’esarchia che ormai da anni detta legge nelcon gli sci. All’appello manca solo la, la quale però sta vivendo un momento di enorme difficoltà. Al di là dell’assenza di successi, va rimarcato come i polacchi abbiano effettuato il proprio ingresso nella top-ten ...

Advertising

chetempochefa : 'È solo una follia Un salto nel vento Un'ora nello spazio Un punto nel tempo' @frankgabbani live al piano con 'Spa… - m_c_12345 : RT @onlynieves_: mattia e christian really said : 'salto io,salti pure tu' perché ogni cosa sempre insieme a partire dalla stanza,ai giri,a… - PasqualeCero : @NOprisonersEVER L'acquisto online è solo un salto tecnologico. Il meccanismo è più retrodatato (penso alle pubblic… - faustalissia : RT @cescon_maurizio: #ottoemezzo Il triplo salto mortale con avvitamento e capriola del giudizio di #Berlusconi sul #M5S “da buoni per puli… - _cristianoit : @losateresita Oggi giorno speciale per noi bauscia milanesi..e' Sant'Ambhrogio !!..con h !! Eh mi mancano le bancar… -