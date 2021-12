“Rischia il processo”. Grossi guai per il comico Dado. I giudici non gli credono: l’accusa (Di martedì 7 dicembre 2021) Nel 2019 il comico Dado aveva denunciato di essere stato aggredito dall’ex fidanzato della figlia. L’attore parlò di una brutale aggressione per la quale aveva deciso di rivolgersi a un avvocato e alle forze dell’ordine. “Ho passato 16 ore al pronto soccorso e sono stato dimesso con una prognosi di 30 giorni, ho il setto nasale fratturato – disse in quell’occasione Gabriele Pellegrini, in arte Dado, all’AdnKronos –. Questa mattina, dopo quello che è successo, ho chiesto alla polizia di Stato di scortare me e mia figlia a scuola e la mia richiesta, per oggi, è stata esaudita. Nonostante l’aggressione, alla quale hanno assistito diversi testimoni, i verbali della polizia e il referto medico, nei confronti di questo ragazzo non è stato ancora preso alcun provvedimento. Il bullismo quindi rimane impunito”. “Ho fatto ben nove denunce ai ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 dicembre 2021) Nel 2019 ilaveva denunciato di essere stato aggredito dall’ex fidanzato della figlia. L’attore parlò di una brutale aggressione per la quale aveva deciso di rivolgersi a un avvocato e alle forze dell’ordine. “Ho passato 16 ore al pronto soccorso e sono stato dimesso con una prognosi di 30 giorni, ho il setto nasale fratturato – disse in quell’occasione Gabriele Pellegrini, in arte, all’AdnKronos –. Questa mattina, dopo quello che è successo, ho chiesto alla polizia di Stato di scortare me e mia figlia a scuola e la mia richiesta, per oggi, è stata esaudita. Nonostante l’aggressione, alla quale hanno assistito diversi testimoni, i verbali della polizia e il referto medico, nei confronti di questo ragazzo non è stato ancora preso alcun provvedimento. Il bullismo quindi rimane impunito”. “Ho fatto ben nove denunce ai ...

Advertising

eziomauro : Patrick Zaky torna a processo: rischia 12 anni di carcere - enpaonlus : Cuneo, uccise un lupo: bracconiere a processo. Rischia fino a 2 anni - thinkfree_carlo : RT @meb: #AungSanSuuKyi rischia una condanna alla carcerazione a vita per un processo politico. La sua vera colpa è aver combattuto senza a… - GiuseppePappa81 : ??Utilizzi #SOFTWAREPIRATA??? ??Lo sai che rischi sanzioni #penali e amministrative! ??Leggi l'articolo per evitare??… - NMatteis : RT @meb: #AungSanSuuKyi rischia una condanna alla carcerazione a vita per un processo politico. La sua vera colpa è aver combattuto senza a… -