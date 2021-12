"Renzi e Calenda? Due bulletti". Giuseppe Conte scappa dal voto ma Azzolina insulta gli avversari: che figura di palta | Video (Di martedì 7 dicembre 2021) Breve sintesi di quanto accaduto nelle ultime 24 ore: Enrico Letta e il Pd hanno offerto il loro sostegno a Giuseppe Conte alle elezioni suppletive di gennaio, dove nel collegio di Roma I si voterà per scegliere il successore alla Camera di Roberto Gualtieri, oggi sindaco di Roma. Ma il leader del M5s, pur ringraziando l'alleato, ha declinato l'offerta. Troppa, evidentemente, la paura nel misurarsi alle elezioni. Da par suo l'avvocato del popolo ha spiegato di voler "entrare dalla porta principale", ovvero ha spiegato che si candiderà alle prossime politiche. E ci mancherebbe altro. Nel frattempo, Carlo Calenda aveva annunciato l'intenzione di candidarsi nello stesso collegio proprio per "boicottare" l'intesa tra Pd e M5s, che osteggia fieramente. Dopo il passo indietro di Conte ha ritirato la candidatura. E ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Breve sintesi di quanto accaduto nelle ultime 24 ore: Enrico Letta e il Pd hanno offerto il loro sostegno aalle elezioni suppletive di gennaio, dove nel collegio di Roma I si voterà per scegliere il successore alla Camera di Roberto Gualtieri, oggi sindaco di Roma. Ma il leader del M5s, pur ringraziando l'alleato, ha declinato l'offerta. Troppa, evidentemente, la paura nel misurarsi alle elezioni. Da par suo l'avvocato del popolo ha spiegato di voler "entrare dalla porta principale", ovvero ha spiegato che si candiderà alle prossime politiche. E ci mancherebbe altro. Nel frattempo, Carloaveva annunciato l'intenzione di candidarsi nello stesso collegio proprio per "boicottare" l'intesa tra Pd e M5s, che osteggia fieramente. Dopo il passo indietro diha ritirato la candidatura. E ...

