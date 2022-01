Prima della Scala, l'ultima di Mattarella è un tributo unanime: "Era come un padre" (Di martedì 7 dicembre 2021) <p>È il girono della Prima alla Scala a Milano, tornata a capienza massima dopo la pandemia di covid che ha fermato lo spettacolo dell’anno scorso. Dalla senatrice Liliana Segre allo stilista Giorgio Armani, sono tantissimi i personaggi che hanno lodato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla sua ultima Prima da capo dello Stato. Poco Prima dell’inizio dello spettacolo, quattro minuti di applausi hanno accolto l’arrivo di Mattarella.</p><p>Di Daniele Alberti ed Edoardo Bianchi</p> Leggi su lastampa (Di martedì 7 dicembre 2021) È il gironoallaa Milano, tornata a capienza massima dopo la pandemia di covid che ha fermato lo spettacolo dell’anno scorso. Dalla senatrice Liliana Segre allo stilista Giorgio Armani, sono tantissimi i personaggi che hanno lodato il presidenteRepubblica, Sergio, alla suada capo dello Stato. Pocodell’inizio dello spettacolo, quattro minuti di applausi hanno accolto l’arrivo di. Di Daniele Alberti ed Edoardo Bianchi

Advertising

borghi_claudio : Sarà per me un vero onore oggi poter votare @Pres_Casellati come Presidente della Repubblica di tutti gli Italiani.… - GiuseppeConteIT : Sono molto felice che anche le altre forze politiche mostrino di voler convergere su un profilo femminile di alto l… - borghi_claudio : Anche quando ci fu l'elezione per il rinnovo della presidenza della Commissione Bilancio ricordo perfettamente da d… - Freyja_89 : C'è una spiegazione scientifica al perché una puntata di #beautiful è la ripetizione della scena del giorno prima m… - OrioliPaolo : RT @lastoriadioggi: #29gennaio 1933 il presidente della Repubblica tedesca Paul von Hindenburg nomina Adolf Hitler cancelliere tedesco, che… -