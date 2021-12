Porto-Atletico Madrid: spagnoli in vantaggio grazie alla rete di Griezmann (Di martedì 7 dicembre 2021) L’Atletico Madrid ribalta la classifica del suo girone in Champions League e, momentaneamente, è qualificato agli ottavi di finale. Gli uomini di Simeone sono passati in vantaggio sul campo del Porto grazie ad un gol di Antoine Griezmann. Il francese si è praticamente ritrovato con la porta spalancata dopo l’errore in uscita di Costa. 0-1 all’Estadio do Dragao. Mezz’ora da giocare. Per il momento gli spagnoli sono secondi, i Portoghesi sono terzi e il Milan è quarto e ultimo nel suo girone. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) L’ribalta la classifica del suo girone in Champions League e, momentaneamente, è qualificato agli ottavi di finale. Gli uomini di Simeone sono passati insul campo delad un gol di Antoine. Il francese si è praticamente ritrovato con la porta spalancata dopo l’errore in uscita di Costa. 0-1 all’Estadio do Dragao. Mezz’ora da giocare. Per il momento glisono secondi, ighesi sono terzi e il Milan è quarto e ultimo nel suo girone. SportFace.

AlessiaBabbo : Mi stavo preoccupando che Porto-Atletico non fosse ancora finita in rissa. - luc3po : rissa anche a porto atletico piango è tutto magnifico - bombarda9 : Senza il rigore farsa di Cakir in #MilanAtletico in questo momento saremmo a 5 punti come Porto e Atletico ma con l… - ngiocoli : Rissa da saloon in Porto - Atletico. Strano, chi l'avrebbe mai detto? - RoJuventina : E metto all'Indaa e fanno a botte! E giro a Porto/Atletico e fanno a botte! Ma che è stasera?! -