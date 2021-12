Patrick Zaki sarà scarcerato ma non assolto La decisione sullo studente dell’università di Bologna

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 7 dicembre 2021)è libero. Questa la notizia tanto attesa da quando, il 7 febbraio 2020 loegiziano veniva arrestato appena messo piede all’aeroporto del Cairo. L’accusa rivoltagli dal regime di Al Sisi era quella di sovversione in merito alla divulgazione di notizie false. Da alloraè rimasto in carcere, rinchiuso nel braccio dei prigionieri politici.A rilanciare la notizia è Ansa, presente al tribunale di Mansoura. Laè arrivata in questi minuti a margine della sospensione dell’udienza di oggi dopo appena quattro minuti. Come riferito in diretta da SkyTg 24, uno dei legali diavrebbe reso noto, parlando ai cronisti, hanno riferito che il giudice avrebbe ...