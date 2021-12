Inter | Bastoni | «Faremo il massimo per passare il girone da primi»

(Di martedì 7 dicembre 2021) Alessandro, difensore dell’, ha parlato ai microfoni diTv prima della sfida contro il Real Madrid. Le dichiarazioni Alessandro, difensore dell’, ha parlato ai microfoni diTv nel pre partita di Real Madrid-: le sue dichiarazioni PARTITA – «Sarà una bellissima serata. Il turno lo abbiamo passato e siamo qui per goderci la serata.ilperper. Servirà essere perfetti, perché non è facile giocare contro giocatori del genere». BERNABEU – «Cosa provo? Te lo dirò quando l’arbitro fischierà l’inizio della partita, quando vedrò uno stadio così pieno per un’occasione così importante». CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI DI ...

Alessandro, difensore dell ', parla a Sky prima della partita con il Real Madrid : 'E' un privilegio giocare queste partite in questi stadi: abbiamo la fortuna di venire qui col passaggio del ...Ancelotti(3 - 5 - 2) : Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar,; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi Il tabellino Milan - Liverpool 0 - 0 ...Real Madrid Inter, tra pochi minuti le due squadre scenderanno in campo e si sfideranno per conquistare il primo posto del girone del Gruppo D.L'ex portiere nerazzurro, a Inter Tv, ha parlato della sfida del Bernabeu e ha considerato i punti deboli della squadra spagnola