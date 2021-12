Indagine sulle plusvalenze: Italia-Macedonia del Nord non si giocherà a Torino (Di martedì 7 dicembre 2021) Italia-Macedonia del Nord, gara valida per la semifinale dei playoff dei Mondiali di Qatar 2022, non si giocherà all’Allianz Stadium di Torino. A riportare la notizia è La Repubblica che afferma che lo Stadium era uno degli stadi in lizza per la disputa del match ma a causa dell’inchiesta legata alle plusvalenze della Juventus non sarà possibile disputare la gara. A marzo, momento in cui si disputerà l’incontro tra i ragazzi di Mancini e la Macedonia, l’Indagine potrebbe essere arrivata al momento clou e il rischio molto forte è quello di trovare un clima molto ostile nei confronti della Figc. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021)del, gara valida per la semifinale dei playoff dei Mondiali di Qatar 2022, non siall’Allianz Stadium di. A riportare la notizia è La Repubblica che afferma che lo Stadium era uno degli stadi in lizza per la disputa del match ma a causa dell’inchiesta legata alledella Juventus non sarà possibile disputare la gara. A marzo, momento in cui si disputerà l’incontro tra i ragazzi di Mancini e la, l’potrebbe essere arrivata al momento clou e il rischio molto forte è quello di trovare un clima molto ostile nei confronti della Figc. SportFace.

Advertising

reportrai3 : Nel 2015 il Chievo Verona finisce in un'indagine sulle plusvalenze fittizie. «Abbiamo dimostrato alla procura feder… - reportrai3 : La vittoria di Euro2020 ha buttato la polvere sotto il tappeto: il calcio è in balia di mille mali. Dall'indagine s… - gennaromigliore : Fermo immediato di indiziati per lesioni e stalking, sostegno economico già in fase di indagine, braccialetto elet… - sportface2016 : Indagine sulle plusvalenze della #Juventus: #ItaliaMacedonia non si giocherà all'Allianz Stadium #Qatar2022 - Maurizio62 : RT @Moonlightshad1: 'Sarebbe una tragica storia che fa ridere per povertà morale, degna di finire sulle pagine dei giornali di tutto il mon… -