Ferrero | il legale | “Si trova a San Vittore | ma oggi non possiamo andare a trovarlo”

Si trova nel carcere di San Vittore Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, coinvolto nell'indagine della procura di Paola, in provincia di Cosenza, per bancarotta. Lo conferma a LaPresse l'avvocato Giuseppina Tenga, che insieme con il collega Luca Ponti difende Ferrero. "oggi è Sant'Ambrogio e il carcere è chiuso – dice – Nessuno può andare a trovarlo. Sono riuscita a sentirlo almeno al telefono". L'avvocato fa sapere che "tramite un autista siamo riusciti anche a mandargli un cambio di biancheria, con sé non aveva niente".

