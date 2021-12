Borsa: Milano apre in rialzo (+0,86%) (Di martedì 7 dicembre 2021) La Borsa di Milano apre in rialzo. Il primo indice Ftse Mib guadagna lo 0,86% a 26.725 punti. . 7 dicembre 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 dicembre 2021) Ladiin. Il primo indice Ftse Mib guadagna lo 0,86% a 26.725 punti. . 7 dicembre 2021

Advertising

24ORERadiocor : Borsa: Europa apre ancora in rialzo, a Milano (+1,1%) focus su Stellantis (RCO) - Il Sole 24 ORE #ftse #borsa… - ansa_economia : Borsa: Milano apre in rialzo (+0,86%). Il primo indice Ftse Mib a 26.725 punti #ANSA - ansa_economia : Borsa: Milano ottimista (+2,1%) col resto d'Europa, male Tim. Bene utility e banche. Su Pirelli e Stellantis, giù D… - ansa_economia : Borsa: Milano chiude in rialzo (+2,1%). Il Ftse Mib a 26.498 punti #ANSA - ansa_economia : Borsa: su Milano (+1,3%) con petroliferi e utility, giù Tim. In forma le banche. Guadagna la Juve #ANSA -