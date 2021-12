BB Cream | cos’è e come utilizzarla

Leggi su piusanipiubelli

(Di martedì 7 dicembre 2021) La BBè uno dei prodotti per la cosmesi più utilizzati dalle donne. Vediamo insieme tutti i benefici di questo fantastico prodotto. Si chiamano BB(BB è l’abbreviazione di blemish balm: balsamo anti-imperfezioni) è il prodotto del momento e pare che nessuna donna possa rinunciarvi. Si tratta di creme idratanti, curative, anti-age, che riparano i segni, illuminano l’incarnato e coprono imperfezioni, uniformando il colorito. Un unico prodotto che in solo gesto unisce la cura quotidiana della pelle a un make up che non appesantisce i tratti: la texture leggera permette di ottenere un effetto molto naturale. Applicata dopo la detersioneun normale fondotinta, la BBè ricca di complessi vitaminici che distendono i tratti, protegge dai raggi UVA e UVB e ha un lieve effetto schiarente grazie ...