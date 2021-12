Basket, Nba 2021/2022: Curry fa volare Golden State, Antetokounmpo incide per Milwaukee (Di martedì 7 dicembre 2021) Notte italiana elettrizzante tra lunedì 6 e martedì 7 dicembre 2021, considerando le gesta dei cestisti Nba nel contesto della varie strutture statunitensi. Tra affermazioni solide e sorprese inaspettate, un altro capitolo di regular season è stato archiviato con successo. Basket-spettacolo made in Usa, come di consueto, con tatticismi talvolta soltanto abbozzati e giocate concretamente apprezzabili da un punto di vista tecnico-fisico. Per quanto concerne le prime sfide in ordine cronologico, successo dei Philadelphia 76ers ai danni degli Charlotte Hornets, per 124-127, dopo un quarto supplementare a spezzare il sottile equilibrio del confronto di riferimento; da segnalare i 43 punti di uno straordinario Embiid, dominante se in giornata. Washington Wizards invece sconfitti sorprendentemente dagli Indiana Pacers, in crisi di risultati, per 116-110; ... Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) Notte italiana elettrizzante tra lunedì 6 e martedì 7 dicembre, considerando le gesta dei cestisti Nba nel contesto della varie strutture statunitensi. Tra affermazioni solide e sorprese inaspettate, un altro capitolo di regular season è stato archiviato con successo.-spettacolo made in Usa, come di consueto, con tatticismi talvolta soltanto abbozzati e giocate concretamente apprezzabili da un punto di vista tecnico-fisico. Per quanto concerne le prime sfide in ordine cronologico, successo dei Philadelphia 76ers ai danni degli Charlotte Hornets, per 124-127, dopo un quarto supplementare a spezzare il sottile equilibrio del confronto di riferimento; da segnalare i 43 punti di uno straordinario Embiid, dominante se in giornata. Washington Wizards invece sconfitti sorprendentemente dagli Indiana Pacers, in crisi di risultati, per 116-110; ...

