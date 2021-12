The Killers a Milano nel 2022, biglietti in prevendita per il concerto in Italia (Di lunedì 6 dicembre 2021) The Killers a Milano nel 2022, per il Milano Summer Festival che si terrà all’Ippodromo Snai San Siro il 21 giugno del prossimo anno. Annunciata oggi la presenza di uno dei maggiori gruppi musicali di alternative rock statunitense i maggior successo, sul palco del festival estivo milanese l’anno prossimo. Per i The Killers è l’unico appuntamento previsto nella penisola nell’ambito della tournée mondiale. I biglietti per lo spettacolo sono disponibili in prevendita anticipata sul sito Vivo Club mercoledì 15 dicembre alle ore 11:00 mentre la vendita online generale inizierà giovedì 16 dicembre 2021 alle ore 11:00; infine i biglietti saranno nei punti vendita autorizzati martedì 21 dicembre 2021, alle ore 11:00. Per iscriversi a Vivo Club è ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021) Thenel, per ilSummer Festival che si terrà all’Ippodromo Snai San Siro il 21 giugno del prossimo anno. Annunciata oggi la presenza di uno dei maggiori gruppi musicali di alternative rock statunitense i maggior successo, sul palco del festival estivo milanese l’anno prossimo. Per i Theè l’unico appuntamento previsto nella penisola nell’ambito della tournée mondiale. Iper lo spettacolo sono disponibili inanticipata sul sito Vivo Club mercoledì 15 dicembre alle ore 11:00 mentre la vendita online generale inizierà giovedì 16 dicembre 2021 alle ore 11:00; infine isaranno nei punti vendita autorizzati martedì 21 dicembre 2021, alle ore 11:00. Per iscriversi a Vivo Club è ...

Advertising

__reinventlove : I the killers li voglio vedere da una vita ma come si fa - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: The Killers, unica data a Milano a giugno 2022 - Mauxa : The Killers, la band suonerà al Milano Summer Festival: info biglietti - ilcibicida : A Giugno i @thekillers saranno in Italia per una data ? - DietrolaNotizia : The Killers, unica data italiana al Milano Summer Festival -